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Фонд «Металлург» стал одним из победителей всероссийского конкурса социальных инноваций и качества услуг

УрБК, Магнитогорск, 07.12.2018. Завершен всероссийский конкурс социальных инноваций и качества услуг «Все лучшее — детям!», в котором в число победителей вошел магнитогорский благотворительный фонд «Металлург» (крупнейший благотворитель фонда — ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат»). Об этом сообщает управление информации, общественных связей и рекламы ПАО «ММК».



В конкурсе приняли участие 175 организаций всех регионов страны, 103 прошли экспертный отбор и получили положительную оценку в системе добровольной сертификации продукции, услуг и инфраструктуры для детей и подростков «Лучшее — детям».



«Уже в пятый раз комплексная программа «XXI век — детям Южного Урала» получила знак качества «Лучшее — детям». До этого программа четырежды (2008, 2010, 2012 и 2014 год) прошла экспертизу национальной программы продвижения лучших в Российской Федерации товаров и услуг для детей «Лучшее — детям» и получала по ее итогам Знак качества. Это новая победа, поскольку программа впервые прошла экспертный отбор среди социально ориентированных НКО России», — говорится в сообщении.

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