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В ноябре 2018 года в России рост потребительских цен составил 0,5%, с начала года — 3,4%

УрБК, Москва, 07.12.2018. В ноябре 2018 года в России рост потребительских цен составил 0,5%, с начала года — 3,4% (в ноябре 2017г. — 0,2%, с начала года — 2,1%), сообщает Росстат.



В ноябре среди групп продовольственных товаров более всего выросли цены на сахар. Рост цен на него отмечался в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации. При этом в 11 субъектах Российской Федерации сахар-песок подорожал на 8,0% и более.



Рост цен наблюдался на отдельные виды овощей и фруктов. Так, огурцы стали дороже на 41,4%, помидоры — на 25,5%, лук репчатый — на 10,0%.



Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров заметно выросли цены на пшено — на 9,6%. Мясо птицы стало дороже на 3,0%, национальные сыры и брынза — на 2,7%, колбаса сырокопченая, сосиски, сардельки, рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород), филе рыбное, мука, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, рис, манная, гречневая, овсяная и перловая крупы — на 1,1-2,0%.



Среди наблюдаемых непродовольственных товаров заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. Так, валидол стал дороже на 15,4%, кетопрофен, флуоцинолона ацетонид, алмагель, йод, бинт и термометры медицинские — на 0,9-1,5%. Вместе с тем снизились цены на эссенциале форте Н — на 1,9%, сульфацетамид — на 0,7%, поливитамины без минералов отечественные — на 0,6%.



Продолжился рост цен на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так, на пальто и дубленки женские, куртки утепленные мужские и подростковые, отдельные виды верхнего трикотажа, головные уборы меховые и трикотажные, перчатки и зимнюю обувь цены выросли на 0,6-1,2%.



Среди прочих видов наблюдаемых непродовольственных товаров на 3,1% возросли цены на дизельное топливо, на 0,6-1,4% подорожали новые легковые автомобили иностранных марок, холодильники, электропылесосы, дрели электрические, светильники потолочные, порошки стиральные, мыло туалетное, сигареты с фильтром, дрова.



В ноябре в группе бытовых услуг на 2,0% дороже стали отдельные виды ритуальных услуг, на 0,7-1,3% — услуги химчистки, печать цветных фотографий, замена элементов питания в наручных часах.



Среди прочих наблюдаемых видов услуг на 0,4-0,8% возросла плата за дополнительные занятия для детей дошкольного возраста, устную консультацию юриста по семейным вопросам, первичный консультативный прием у врача специалиста, ксерокопирование документов, отдельные виды ветеринарных услуг, а также стоимость билетов в театры.

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