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ЦБ зафиксировал манипуляцию на рынке ценных бумаг со стороны структуры Сбербанка

УрБК, Москва, 07.12.2018. Банк России установил факты многократного и продолжительного манипулирования рынками 50 ценных бумаг в период с 3 февраля 2014 по 26 января 2017 года, осуществлявшегося сотрудником управляющей компании АО «Сбербанк Управление Активами» Дмитрием Бергером.



Как сообщает пресс-служба регулятора, сотрудник структуры Сбербанка систематически осуществлял сделки с узким кругом контрагентов (юридических лиц) по предварительному соглашению за счет собственных средств АО «Сбербанк Управление Активами», а также за счет средств паевых инвестиционных фондов, Пенсионного фонда Российской Федерации, ФГКУ «РОСВОЕНИПОТЕКА».



Аналогичные операции производились Дмитрием Бергером также от имени управляющей компании ООО «УК «Пенсионные накопления» в рамках управления средствами пенсионных накоплений и пенсионных резервов АО «НПФ Сбербанка».



Контрагент совершал покупку или необеспеченную продажу определенного количества ценных бумаг по рыночным ценам, после чего выставлял лимитированную заявку на закрытие только что набранной позиции по более выгодным ценам. Как правило, использовалась заявка типа «Айсберг» (заявка со скрытым объемом). Спустя непродолжительное время после этого (в большинстве случаев — менее минуты) Дмитрий Бергер, действуя от имени АО «Сбербанк Управление Активами» или ООО «УК «Пенсионные накопления», выставлял одну или несколько заявок по ценам, заведомо обеспечивавшим закрытие позиции контрагента с прибылью.



Такое торговое поведение приводило к краткосрочным значительным колебаниям цены финансовых инструментов, а также к существенным отклонениям параметров их торгов и позволяло получить контрагентам положительный финансовый результат.



В Банке России считают, что подобные действия, которые привели к существенным отклонениям параметров торгов ценными бумагами, являются манипулированием рынком.



В ходе совершения более тысячи серий подобных сделок, контрагентами был получен доход в размере, превышающем 150 млн руб., квалифицируемый в соответствии с УК РФ как особо крупный. При этом АО «Сбербанк Управление Активами», а также субъектам под управлением АО «Сбербанк Управление Активами» и ООО «УК «Пенсионные накопления» были нанесены убытки как минимум в сопоставимом размере.



Банк России направил материалы проверки, устанавливающие непосредственное участие Дмитрия Бергера в манипулировании рынком, в правоохранительные органы.

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