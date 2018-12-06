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Подписано постановление о создании Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области
6 декабрь 2018 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Постановление о создании Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области подписал губернатор Евгений Куйвашев. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации региона.
Учредителем организации стало министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Ведомство должно будет утвердить устав организации и внести в уставный капитал 10 тыс. рублей.
Министерство инвестиций и развития Свердловской области будет координатором и регулятором работы агентства. До 14 декабря необходимо внести предложения по кандидатурам в состав органа управления и контроля за агентством.
Учредителем организации стало министерство по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). Ведомство должно будет утвердить устав организации и внести в уставный капитал 10 тыс. рублей.
Министерство инвестиций и развития Свердловской области будет координатором и регулятором работы агентства. До 14 декабря необходимо внести предложения по кандидатурам в состав органа управления и контроля за агентством.
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