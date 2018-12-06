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На последнем в 2018 году заседании Заксобрания Свердловской области рассмотрят вопрос о штрафах за парковку на газонах
6 декабрь 2018 (17:55)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. На состоявшемся заседании совета Законодательного собрания Свердловской области депутаты приняли повестку финального в 2018 году 29 заседания парламента, которое назначено на 18 декабря 2018 года, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В повестку включен вопрос об установлении штрафов за парковку на газонах.
«Вопрос административной ответственности за парковку на газонах прорабатывался два года. В ноябре 2018 года Конституционный суд принял решение, признающее право субъектов Российской Федерации принимать законы в части правил благоустройства, куда отнесено такое нарушение, как парковка на газонах. Ранее оно трактовалось как нарушение правил дорожного движения. Поэтому в повестку 29 заседания внесен законопроект о внесении изменений в статью 16 регионального закона об административных правонарушениях. Мы также четко определили понятия «газона» и «зеленых насаждений». После вступления в силу закона будем рекомендовать внести соответствующие изменения в нормативные акты муниципальных образований», — отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
В повестку включен вопрос об установлении штрафов за парковку на газонах.
«Вопрос административной ответственности за парковку на газонах прорабатывался два года. В ноябре 2018 года Конституционный суд принял решение, признающее право субъектов Российской Федерации принимать законы в части правил благоустройства, куда отнесено такое нарушение, как парковка на газонах. Ранее оно трактовалось как нарушение правил дорожного движения. Поэтому в повестку 29 заседания внесен законопроект о внесении изменений в статью 16 регионального закона об административных правонарушениях. Мы также четко определили понятия «газона» и «зеленых насаждений». После вступления в силу закона будем рекомендовать внести соответствующие изменения в нормативные акты муниципальных образований», — отметила председатель Законодательного собрания Людмила Бабушкина.
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