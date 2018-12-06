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Минфин уточнил объем размещения ОФЗ серии 26224 на аукционе 5 декабря

УрБК, Москва, 06.12.2018. Министерство финансов России на аукционе в среду разместило облигации федерального займа (ОФЗ) серии 26224 с погашением в мае 2029 года на 14,64 млрд руб., а не на 14,94 млрд руб., сообщается в уточненных данных на сайте министерства.



«В связи с неисполнением ПАО «Банк Зенит» двух заявок, поданных на аукционе по размещению ОФЗ-ПД выпуска номер 26224RMFS 5 декабря 2018 года, Минфин России информирует об уточненных результатах указанного аукциона», — указано в сообщении.



Объем предложения составлял 15 млрд руб. Цена отсечения на аукционе составила 88,01% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,85% годовых. Средневзвешенная цена составила 88,1028% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,84% годовых. Спрос — 18,859 млрд руб.

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