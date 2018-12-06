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С начала 2018 года в Екатеринбурге возбуждено 9 уголовных дел за подделку документов для зачисления детей в школы

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. За период с февраля по сентябрь 2018 года на территории Екатеринбурга возбуждено 9 уголовных дел по различным частям статьи 327 УК РФ за подделку и использование заведомо подложных документов для зачисления детей в образовательные учреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



«В ходе надзорных мероприятий сотрудниками прокуратуры особое внимание уделялось проверке предоставленных родителями (законными представителями) документов о временной регистрации по месту жительства. Кроме того, проверялась информация о регистрации в одном жилом помещении нескольких несовершеннолетних без родства, без родителей (законных представителей), без намерения постоянного проживания, что могло свидетельствовать о фиктивности регистрации по месту пребывания», — говорится в сообщении.



По итогам проверки уголовные дела возбуждены на территориях Железнодорожного, Ленинского, Верх-Исетского, Орджоникидзевского и Кировского районов Екатеринбурга.



В настоящее время судом по существу рассмотрено 4 уголовных дела (Кировский, Орджоникидзевский, Железнодорожный районы города) в отношении законных представителей несовершеннолетних, представивших для зачисления в первые классы поддельные документы. К уголовной ответственности привлечено трое родителей, им назначены судебные штрафы до 30 тыс. руб., одно дело прекращено в связи с деятельным раскаянием.

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