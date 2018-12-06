Авторынок: передышка на исходе

В 2018 году продажи новых автомобилей как в России, так и в Свердловской области демонстрировали положительную динамику: по разным оценкам, с начала года рост составил 13-20%. На рынке автомобилей с пробегом также наблюдалось увеличение показателей, хоть и не столь существенное. Между тем эксперты сходятся во мнении, что уже с начала 2019 года ситуация может кардинально измениться из-за неизбежного роста цен на фоне дальнейшего снижения доходов населения.По данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2018 года выросли на 10,1% или на 15,3 тыс. штук по сравнению с ноябрем 2017 года и составили 167,5 тыс. машин. В 2018 году в январе-ноябре было продано более 1,6 млн автомобилей (+13,7% к прошлогоднему показателю).«В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС», — отмечает председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.По словам коммерческого директора проекта Auto.ru Дениса Кондрашина, в целом по РФ увеличение продаж новых автомобилей с начала года приближается к 20%, и Свердловская область в данном случае не слишком отличается по динамике. То же касается и машин с пробегом, хотя в этом сегменте рост спроса не столь заметен.Это подтверждают данные аналитического агентства «Автостат», согласно которым объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России за 10 месяцев 2018 года вырос на 2,7% составил порядка 4,5 млн единиц. Свердловская область здесь замыкает пятерку регионов-лидеров: за указанный период на Среднем Урале было перепродано 138,6 тыс. машин (+6,4%).Между тем, по словам экспертов, эти положительные тенденции на рынке носят локальный характер и связаны в первую очередь с ценовыми ожиданиями на 2019 год. Уже с января спрос может снова начать сокращаться.«Все, кто хотел купить автомобиль в ближайшем будущем, стараются сделать это сейчас. В связи с различными экономическими факторами, такими как повышение НДС и дальнейшее ослабление рубля, в 2019 году цены на автомобили могут увеличиться, думаю, на 5-8%. Скорее всего, это не обрушит авторынок, но положительной динамики в будущем году ждать не приходится. В лучшем случае удастся удержаться на сегодняшних показателях: цены вырастут, а люди больше зарабатывать не станут», — полагает генеральный директор консалтинговой компании «Калугин Профит Групп» Виталий Калугин.По словам Дениса Кондрашина, то же самое происходит и со средним возрастом покупаемых автомобилей. Сегодня можно ожидать снижения данного показателя, но оно будет временным и не слишком продолжительным.«По данным Auto.ru, сегодня средний возраст автомобиля составляет 10,6 года по России и 10,5 года по Свердловской области. Здесь динамика получше, чем в первые годы кризиса, но это связано с тем, что в 2014 году люди в попытке сберечь свои деньги активно покупали машины, а сейчас пришел срок их смены. «Молодых» автомобилей на рынке стало больше. Но в целом я думаю, что срок жизни автомобилей станет расти: за последние годы цены выросли значительно, а свободно располагаемые доходы населения сократились», — отмечает Денис Кондрашин.Он также отметил, что еще одним тревожным показателем является увеличивающийся спрос на бывшие в употреблении запчасти. Динамика роста здесь не столь выражена, как в начале кризиса, однако она свидетельствует о том, что многие автовладельцы вынуждены сокращать расходы даже в ущерб надежности своего транспортного средства.«Люди экономят. Растет спрос на б/у детали, даже на такие, как автомобильные покрышки. Выставляется на продажу все, вплоть до дворников. На техосмотр водители приезжают со своим комплектом расходных материалов», — рассказал Денис Кондрашин.Таким образом, положительные показатели, которые продемонстрировал авторынок в 2018 году, по словам экспертов, вряд ли являются признаком преодоления кризисных явлений на авторынке. Ожидаемый рост цен заставляет даже тех, кто хотел бы купить машину в будущем году, ускорить принятие решения, из-за чего уже с января спрос начнет сокращаться. Сколь значительным будет это сокращение, участники рынка предсказать пока не берутся.