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В Березовском обнаружили более 280 килограммов опасной мясной продукции
6 декабрь 2018 (16:52)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Сотрудники Управления Россельхознадзора по Свердловской области выявили в Березовском опасная продукция, которая является потенциальным источником распространения африканской чумы свиней и других болезней животных и человека.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда обнаружена продукция без ветеринарных сопроводительных документов. Лица, реализующие ее, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
Проверено пять торговых точек, составлено три административных протокола, снято с реализации 289,3 кг животноводческой продукции.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в ходе рейда обнаружена продукция без ветеринарных сопроводительных документов. Лица, реализующие ее, привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.
Проверено пять торговых точек, составлено три административных протокола, снято с реализации 289,3 кг животноводческой продукции.
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