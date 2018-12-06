Кризис

Правительство РФ готовит план по снижению бедности в РФ

Российский кабинет министров готовит план по снижению бедности в стране, сообщил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе телеинтервью.



Президент РФ Владимир Путин в указе от 7 мая 2018 года, определяющем основные задачи работы правительства на шесть лет, определил цель по снижению в два раза уровня бедности в РФ к 2024 году.



«Для того, чтобы достигнуть планки в 200% понижения вот этих цифр по бедности, нужно реализовать целый план. В настоящий момент этот план моими коллегами готовится», — сказал Медведев.



В этом документе множество позиций, в том числе поддержка нуждающихся, продолжение курса увеличения зарплат отдельным категориям, поддержка многодетных семей, отметил председатель правительства РФ.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: