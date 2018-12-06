Новости дня

Кольцовские таможенники выявили почти 4 млн незадекларированных рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Семья из трех человек, летевшая в Камбоджу, проходя по «зеленому коридору», пыталась пронести 60 тыс. долл. США и 7 тыс. руб., что значительно превышает разрешенный лимит. Они были задержаны на таможне для оформления дел об административных правонарушениях и пропустили свой рейс, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Позже семья все же улетела отдыхать через Москву, но уже с меньшей суммой. В соответствии с таможенными правилами, любое физическое лицо (вне зависимости от возраста) может вывезти 10 тыс. долл. без декларирования. Превышающая сумма изымается, как в данном случае, 30 тыс. долл. США и 7 тыс. руб.



По результатам административного расследования нарушителей ждет крупный штраф и конфискация суммы превышения в полном объеме или же частично.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: