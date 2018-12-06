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В Среднеуральске Роспотребнадзор приостановил действие лицензии у предприятия «СУЗМК ЭНЕРГО»

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Сотрудники Роспотребнадзора провели в Среднеуральске на территории ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО» проверку по контролю предписания об устранении нарушений лицензионных требований.



Как сообщается на сайте ведомства, на предприятии продолжается выполнение работ (услуг), не указанных в лицензии, а работы с источниками ионизирующего излучения выполняются без санитарно-эпидемиологического заключения.



По решению суда ЗАО «СУЗМК ЭНЕРГО» привлечено к административной ответственности по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ в виде штрафа в размере 40 тыс. руб., а по части 4 статьи 14.1 КоАП РФ — в виде штрафа в размере 50 тыс. руб.



Кроме того, у предприятия приостановили действие лицензии на осуществление деятельности с источниками ионизирующего излучения (генерирующими) на срок выполнения повторно выданного предписания.

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