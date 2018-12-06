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Продажи новых легковых и коммерческих машин в ноябре в России выросли на 10,1%

УрБК, Москва, 06.12.2018. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в ноябре в России выросли на 10,1%, в годовом выражении, до 167,494 тысячи единиц, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).



Все десять моделей лидеров продаж новых легковых автомобилей — местного производства. В 2018 году в январе-ноябре было продано 1,62 млн автомобилей (данные комитета автопроизводителей АЕБ).



«В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

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