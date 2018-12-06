Новости дня
Продажи новых легковых и коммерческих машин в ноябре в России выросли на 10,1%
6 декабрь 2018 (14:44)
УрБК, Москва, 06.12.2018. Продажи новых легковых и легких коммерческих (LCV) машин в ноябре в России выросли на 10,1%, в годовом выражении, до 167,494 тысячи единиц, сообщает пресс-служба Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
Все десять моделей лидеров продаж новых легковых автомобилей — местного производства. В 2018 году в январе-ноябре было продано 1,62 млн автомобилей (данные комитета автопроизводителей АЕБ).
«В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
Все десять моделей лидеров продаж новых легковых автомобилей — местного производства. В 2018 году в январе-ноябре было продано 1,62 млн автомобилей (данные комитета автопроизводителей АЕБ).
«В ноябре продажи на автомобильном рынке продолжили демонстрировать уверенный рост. Как говорилось об этом ранее, мы можем ожидать похожий по темпу рост в декабре, так как покупатели будут спешить использовать преимущества предновогодних ценовых предложений, включая старую ставку НДС», — отметил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Продажи новых легковых машин и легких коммерческих автомобилей в РФ в октябре выросли на 8,2%
- Продажи легковых авто и LCV в июне в России выросли на 15%
- Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в апреле в РФ выросли на 6,9%
- Падение продаж автомобилей в России в 2015 году может составить 24%
- АЕБ ожидает снижения продаж автомобилей в России на четверть