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Российский рынок ресторанов быстрого обслуживания в III квартале потерял 1,3% в денежном выражении

УрБК, Москва, 06.12.2018. Российский рынок ресторанов быстрого обслуживания в III квартале 2018 года потерял 1,3% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тем не менее частота посещений ресторанов быстрого питания россиянами в 3 квартале выросла на 3% по сравнению с прошлым кварталом.



Как сообщает исследовательский холдинг «Ромир», «большая тройка» лидеров рынка остается прежней: McDonalds, KFC и Burger King. Однако покупатели становятся все более требовательными к ассортименту ресторанов, поэтому игроки рынка быстрого питания запускают новые продукты и промо-предложения.

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