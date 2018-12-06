Новости дня
Екатеринбуржцев не устраивают грязь, плохие дороги и отсутствие площадок для выгула собак
6 декабрь 2018 (13:57)
УрБК, Москва, 06.12.2018. Жители Екатеринбурга больше всего недовольны грязью в городе (44% опрошенных), плохими дорогами (40%), отсутствием площадок для выгула собак (38%), благоустройством общественных мест (35%) и освещенностью улиц (32%). Такие данные сообщает портал недвижимости Domofond.ru на основании своего опроса.
В основном список претензий екатеринбуржцев похож на общероссийский. Единственное существенное отличие Екатеринбурга — здесь на том же уровне, что и в Москве, горожан беспокоит снос архитектурных и исторических памятников — 4% опрошенных.
В целом по стране жителей городов-миллионников беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта: эту проблему указали 46,7% респондентов. В меньшей степени горожан волнует грязь и плохая уборка улиц и тротуаров — как фактор, снижающий качество жизни, это отметили 42,2% людей. На последнем месте в рейтинге — снос архитектурных и исторических памятников: только 2,5% посчитали это серьезной проблемой.
В опросе участвовало более 43 тыс. человек. На основании их ответов был составлен рейтинг 13 наиболее актуальных проблем.
В основном список претензий екатеринбуржцев похож на общероссийский. Единственное существенное отличие Екатеринбурга — здесь на том же уровне, что и в Москве, горожан беспокоит снос архитектурных и исторических памятников — 4% опрошенных.
В целом по стране жителей городов-миллионников беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта: эту проблему указали 46,7% респондентов. В меньшей степени горожан волнует грязь и плохая уборка улиц и тротуаров — как фактор, снижающий качество жизни, это отметили 42,2% людей. На последнем месте в рейтинге — снос архитектурных и исторических памятников: только 2,5% посчитали это серьезной проблемой.
В опросе участвовало более 43 тыс. человек. На основании их ответов был составлен рейтинг 13 наиболее актуальных проблем.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Более 30% жителей Екатеринбурга недовольны качеством дорог
- Domofond.ru: Удовлетворенность екатеринбуржцев стоимостью жизни в городе снижается
- В Екатеринбурге появятся площадки для выгула собак
- В екатеринбургском парке им. 50-летия ВЛКСМ открылась площадка для выгула собак
- Администрация Екатеринбурга: Более половины жителей Екатеринбурга удовлетворены состоянием дорог в городе