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Екатеринбуржцев не устраивают грязь, плохие дороги и отсутствие площадок для выгула собак

УрБК, Москва, 06.12.2018. Жители Екатеринбурга больше всего недовольны грязью в городе (44% опрошенных), плохими дорогами (40%), отсутствием площадок для выгула собак (38%), благоустройством общественных мест (35%) и освещенностью улиц (32%). Такие данные сообщает портал недвижимости Domofond.ru на основании своего опроса.



В основном список претензий екатеринбуржцев похож на общероссийский. Единственное существенное отличие Екатеринбурга — здесь на том же уровне, что и в Москве, горожан беспокоит снос архитектурных и исторических памятников — 4% опрошенных.



В целом по стране жителей городов-миллионников беспокоит низкое качество дорог и отсутствие дорожного ремонта: эту проблему указали 46,7% респондентов. В меньшей степени горожан волнует грязь и плохая уборка улиц и тротуаров — как фактор, снижающий качество жизни, это отметили 42,2% людей. На последнем месте в рейтинге — снос архитектурных и исторических памятников: только 2,5% посчитали это серьезной проблемой.



В опросе участвовало более 43 тыс. человек. На основании их ответов был составлен рейтинг 13 наиболее актуальных проблем.

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