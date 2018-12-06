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Доля частных организаций среди хозяйствующих субъектов Свердловской области составляет 94%
6 декабрь 2018 (13:37)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Доля частных организаций среди 268 тыс. хозяйствующих субъектов Среднего Урала составляет 94%. Такие данные озвучила министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова на заседании правительства региона.
«Наименьшая доля частных организаций в сфере образования — 26%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — 76,4%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 63,7%. В остальных отраслях доля частных организаций составляет более 95%», — приводит слова Виктории Казаковой департамент информационной политики Свердловской области.
Она отметила, что для обеспечения конкуренции при проведении госзакупок проводятся обучающие семинары, и по итогам I полугодия 2018 года количество участников закупок выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Значительная поддержка предпринимательских инициатив осуществляется в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства. Так, за 9 месяцев текущего года проведено свыше 4 тыс. консультаций, обучение прошли порядка 1,9 тыс. человек, предоставлено 230 поручительств на сумму свыше 1,3 млрд руб., предоставлено 175 микрозаймов на сумму 281,4 млн руб.
Министр сообщила, что в настоящее время ведется работа по актуализации региональной и муниципальных «дорожных карт» по развитию конкуренции на 2019-2021 годы.
«Наименьшая доля частных организаций в сфере образования — 26%, здравоохранения и предоставления социальных услуг — 76,4%, в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений — 63,7%. В остальных отраслях доля частных организаций составляет более 95%», — приводит слова Виктории Казаковой департамент информационной политики Свердловской области.
Она отметила, что для обеспечения конкуренции при проведении госзакупок проводятся обучающие семинары, и по итогам I полугодия 2018 года количество участников закупок выросло на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
Значительная поддержка предпринимательских инициатив осуществляется в рамках программ развития малого и среднего предпринимательства. Так, за 9 месяцев текущего года проведено свыше 4 тыс. консультаций, обучение прошли порядка 1,9 тыс. человек, предоставлено 230 поручительств на сумму свыше 1,3 млрд руб., предоставлено 175 микрозаймов на сумму 281,4 млн руб.
Министр сообщила, что в настоящее время ведется работа по актуализации региональной и муниципальных «дорожных карт» по развитию конкуренции на 2019-2021 годы.
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