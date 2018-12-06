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В Екатеринбурге визовый центр Италии меняет адрес

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Визовый центр Италии в Екатеринбурге с 24 декабря 2018 года начинает работу по новому адресу — БЦ «Лимеранс», ул. Воеводина, 8, 4 этаж. Об этом сообщается на сайте центра.



В связи с переездом 21 декабря прием документов от физических лиц и туристических агентств будет осуществляться только до 14.00.

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