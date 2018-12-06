Новости дня
В Екатеринбурге визовый центр Италии меняет адрес
6 декабрь 2018 (13:17)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Визовый центр Италии в Екатеринбурге с 24 декабря 2018 года начинает работу по новому адресу — БЦ «Лимеранс», ул. Воеводина, 8, 4 этаж. Об этом сообщается на сайте центра.
В связи с переездом 21 декабря прием документов от физических лиц и туристических агентств будет осуществляться только до 14.00.
В связи с переездом 21 декабря прием документов от физических лиц и туристических агентств будет осуществляться только до 14.00.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать