Новости дня
В Екатеринбурге начала работу деловая программа V Международного Форума высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia
6 декабрь 2018 (12:56)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Сегодня в Екатеринбурге начала работу деловая программа V Международного Форума высотного и уникального строительства 100+.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, работа всех секций и «круглых столов» организована в соответствии с запросами строительного сообщества, а также созданы условия для диалога участников с экспертами и органами власти.
«Рассчитываю, что вопросы цифровой экономики, современного проектирования, которые занимают большую часть повестки форума, будут обсуждены на высоком экспертном уровне. В итоге будет сформирована позиция профессионального сообщества по этим вопросам», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
Как ранее писал УрБК, V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia начал работу 5 декабря в Екатеринбурге. Тема мероприятия в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства». Мероприятие проходит с 5 по 7 декабря на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
В этом году организаторы ожидают около 10 тыс. посетителей выставки и участников деловых и научных заседаний форума. В деловой программе примут участие 350 спикеров, в том числе 30 зарубежных.
Как сообщает департамент информационной политики Свердловской области, работа всех секций и «круглых столов» организована в соответствии с запросами строительного сообщества, а также созданы условия для диалога участников с экспертами и органами власти.
«Рассчитываю, что вопросы цифровой экономики, современного проектирования, которые занимают большую часть повестки форума, будут обсуждены на высоком экспертном уровне. В итоге будет сформирована позиция профессионального сообщества по этим вопросам», — заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий.
Как ранее писал УрБК, V Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia начал работу 5 декабря в Екатеринбурге. Тема мероприятия в этом году: «Технологии информационного моделирования — начало эпохи цифрового строительства». Мероприятие проходит с 5 по 7 декабря на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
В этом году организаторы ожидают около 10 тыс. посетителей выставки и участников деловых и научных заседаний форума. В деловой программе примут участие 350 спикеров, в том числе 30 зарубежных.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Екатеринбурге начал работу Международный Форум высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia
- Одной из новых тем 100+ Forum Russia в Екатеринбурге станет реновация городских территорий мегаполисов
- Коротко о событиях дня
- В Екатеринбурге начали подготовку к проведению 100+ Forum Russia 2016
- Коротко о событиях дня