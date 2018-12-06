Кризис

Банк России предлагает дать льготы банкам, обслуживающим предприятия гособоронзаказа

Банк России подготовил проект указания о льготах для банков по резервам, создаваемым по кредитам государственного оборонного заказа. Документ размещен на сайте регулятора.



В частности, предлагается дать право банку признавать качество обслуживания долга хорошим, вне зависимости от оценки финансового положения компании, если речь идет об исполнителях гособоронзаказа.



«Предоставляется кредитным организациям право на принятие решения (общего решения) о признании качества обслуживания долга хорошим в соответствии с пунктом 3.10 положения № 590-П и классификации выше, чем III категория качества в соответствии с пунктом 3.14 положения № 590-П ссуд, предоставленных заемщикам, являющихся головными исполнителями или исполнителями в соответствии с федеральным законом «О государственном оборонном заказе», независимо от оценки финансового положения», — указано в проекте.



Предложения и замечания к проекту указания ожидаются до 9 декабря 2018 года.

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