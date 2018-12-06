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Депутаты гордумы Екатеринбурга попросят областные власти дать ход программе по раннему выявлению рака
6 декабрь 2018 (11:55)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Комиссия по социальной защите и здравоохранению Екатеринбургской городской думы предложила обратиться в органы государственной власти Свердловской области по поводу мероприятий по раннему выявлению злокачественных новообразований и снижению смертности населения от онкологических заболеваний в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Гордумы.
Докладчиком выступил депутат Сергей Боярский, который пояснил, что соответствующая муниципальная программа должным образом не работает.
«Проблема уже имеет перспективы решения, нужно только финансирование и активная работа. Эта программа существует с 2018 года, сейчас стоит вопрос ее запуска, ее надо активизировать, «приземлить» на Екатеринбург в частности. Пока без согласования с региональной программой муниципальная не работает в полной мере. Мы обсудили муниципальную программу и признали ее эффективной: с точки зрения выбора технологии, видов деятельности по профилактике смертности от онкологических заболеваний», — сказал Сергей Боярский.
Обращение после доработки будет направлено на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
Докладчиком выступил депутат Сергей Боярский, который пояснил, что соответствующая муниципальная программа должным образом не работает.
«Проблема уже имеет перспективы решения, нужно только финансирование и активная работа. Эта программа существует с 2018 года, сейчас стоит вопрос ее запуска, ее надо активизировать, «приземлить» на Екатеринбург в частности. Пока без согласования с региональной программой муниципальная не работает в полной мере. Мы обсудили муниципальную программу и признали ее эффективной: с точки зрения выбора технологии, видов деятельности по профилактике смертности от онкологических заболеваний», — сказал Сергей Боярский.
Обращение после доработки будет направлено на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
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