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Депутаты гордумы Екатеринбурга попросят областные власти дать ход программе по раннему выявлению рака

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Комиссия по социальной защите и здравоохранению Екатеринбургской городской думы предложила обратиться в органы государственной власти Свердловской области по поводу мероприятий по раннему выявлению злокачественных новообразований и снижению смертности населения от онкологических заболеваний в Екатеринбурге. Об этом сообщается на сайте Гордумы.



Докладчиком выступил депутат Сергей Боярский, который пояснил, что соответствующая муниципальная программа должным образом не работает.



«Проблема уже имеет перспективы решения, нужно только финансирование и активная работа. Эта программа существует с 2018 года, сейчас стоит вопрос ее запуска, ее надо активизировать, «приземлить» на Екатеринбург в частности. Пока без согласования с региональной программой муниципальная не работает в полной мере. Мы обсудили муниципальную программу и признали ее эффективной: с точки зрения выбора технологии, видов деятельности по профилактике смертности от онкологических заболеваний», — сказал Сергей Боярский.



Обращение после доработки будет направлено на имя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

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