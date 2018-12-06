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Депутат Госдумы из Нижнего Тагила требует обосновать разницу «мусорных» тарифов

УрБК, Нижний Тагил, 06.12.2018. Депутат Госдумы из Нижнего Тагила Алексей Балыбердин отправил запрос в Региональную энергетическую комиссию в связи с установлением для Нижнего Тагила тарифа выше чем для Екатеринбурга. Об этом он написал на своей странице в сети Facebook.



«Безусловно, реформа, которую откладывали уже несколько раз, необходима. В то же время изменения очень чувствительны для всех, как для жителей городов, так и для жителей сельской местности. Лично для меня нет понимания, почему для оператора, обслуживающего Екатеринбург тариф более чем на 20% меньше чем для оператора в Нижнем Тагиле. Отправляю запрос в РЭК для выяснения структуры тарифа и обоснованности данных тарифов», — написал Алексей Балыбердин.



Напомним, что 5 декабря 2018 года РЭК установила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года. Согласно решению, для ЕМУП «Специализированная автобаза» (обслуживает восточное административно-производственное объединение с центром в Екатеринбурге) предельный тариф составит 697,76 руб. за кубический метр, для ООО «Компания «РИФЕЙ» (обслуживает северное АПО с центром в Нижнем Тагиле) — 845,87 руб. за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» (обслуживает западное АПО с центром в Первоуральске) — 713,57 руб. за кубический метр.

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