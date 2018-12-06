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В Нижнем Тагиле в пользу участницы долевого строительства взыскано 1,2 млн рублей за нарушение срока передачи квартиры

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению жительницы города, после которой были восстановлены права участницы долевого строительства. В ее пользу с застройщика взыскано более 1,2 млн руб. за нарушение срока передачи квартиры.



Заявительница и ООО «СУ-1» заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в границе улиц Тимирязева — Ильича, Чайковского в г. Нижний Тагил. Женщина вложила свои средства в приобретение двухкомнатной квартиры площадью 51,8 кв. м. — более 1 млн 700 тыс. руб. Заявительница на расчетный счет застройщика внесла 1 млн руб. Срок передачи застройщиком квартиры — не позднее IV квартала 2017 года, срок окончания строительства жилого дома также был определен: IV квартал 2017 года.



В связи с нарушением сроков строительства более чем на два месяца заявительница направила уведомление застройщику об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке. Денежные средства застройщик не вернул.



Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования прокурора удовлетворил, расторгнув договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, а также взыскав переданные заявительницей денежные средства в размере 1 млн руб. Также суд по иску прокурора взыскал с застройщика в пользу заявительницы проценты за пользование чужими денежными средствами — 251 тыс. руб. и штраф 500 тыс. руб.



Ответчик не согласился с решением суда, но суд признал его доводы несостоятельными. Судебная коллегия решение суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.

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