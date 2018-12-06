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В Нижнем Тагиле в пользу участницы долевого строительства взыскано 1,2 млн рублей за нарушение срока передачи квартиры
6 декабрь 2018 (11:34)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила провела проверку по обращению жительницы города, после которой были восстановлены права участницы долевого строительства. В ее пользу с застройщика взыскано более 1,2 млн руб. за нарушение срока передачи квартиры.
Заявительница и ООО «СУ-1» заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в границе улиц Тимирязева — Ильича, Чайковского в г. Нижний Тагил. Женщина вложила свои средства в приобретение двухкомнатной квартиры площадью 51,8 кв. м. — более 1 млн 700 тыс. руб. Заявительница на расчетный счет застройщика внесла 1 млн руб. Срок передачи застройщиком квартиры — не позднее IV квартала 2017 года, срок окончания строительства жилого дома также был определен: IV квартал 2017 года.
В связи с нарушением сроков строительства более чем на два месяца заявительница направила уведомление застройщику об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке. Денежные средства застройщик не вернул.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования прокурора удовлетворил, расторгнув договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, а также взыскав переданные заявительницей денежные средства в размере 1 млн руб. Также суд по иску прокурора взыскал с застройщика в пользу заявительницы проценты за пользование чужими денежными средствами — 251 тыс. руб. и штраф 500 тыс. руб.
Ответчик не согласился с решением суда, но суд признал его доводы несостоятельными. Судебная коллегия решение суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.
Заявительница и ООО «СУ-1» заключили договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома в границе улиц Тимирязева — Ильича, Чайковского в г. Нижний Тагил. Женщина вложила свои средства в приобретение двухкомнатной квартиры площадью 51,8 кв. м. — более 1 млн 700 тыс. руб. Заявительница на расчетный счет застройщика внесла 1 млн руб. Срок передачи застройщиком квартиры — не позднее IV квартала 2017 года, срок окончания строительства жилого дома также был определен: IV квартал 2017 года.
В связи с нарушением сроков строительства более чем на два месяца заявительница направила уведомление застройщику об отказе от исполнения договора в одностороннем порядке. Денежные средства застройщик не вернул.
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования прокурора удовлетворил, расторгнув договор долевого участия в строительстве многоквартирного дома, а также взыскав переданные заявительницей денежные средства в размере 1 млн руб. Также суд по иску прокурора взыскал с застройщика в пользу заявительницы проценты за пользование чужими денежными средствами — 251 тыс. руб. и штраф 500 тыс. руб.
Ответчик не согласился с решением суда, но суд признал его доводы несостоятельными. Судебная коллегия решение суда оставила без изменения, апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения. Судебный акт вступил в законную силу.
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