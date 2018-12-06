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В Свердловской области снизилось число штрафов, связанных с вождением в состоянии опьянения

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. В УФССП России по Свердловской области в 2018 году поступило на исполнение на 1 тыс. меньше по сравнению с 2017 годом исполнительных документов о взыскании административных штрафов, связанных с вождением автомобиля в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Речь идет о нарушениях статьи 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения».



Так, в службу судебных приставов в 2018 году поступило на исполнение 6 тыс. 620 постановлений об административном правонарушении, предусмотренном статьей 12.8. КоАП РФ, на сумму порядка 198 млн руб. (1 тыс. 990 постановлений вынесено в отношении жителей Екатеринбурга, 4 тыс. 630 — в отношении жителей области). Между тем в 2017 году — 7 тыс. 616 постановлений на сумму 229 млн руб., в 2016 году — 6 тыс. 791 на сумму порядка 204 млн руб. Из них в консолидированный бюджет РФ взыскано в 2016 году более 152 млн руб., в 2017 году — 133 млн руб., 2018 году (по настоящее время) — 110 млн руб.



В то же время по статье 12.26 КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» на принудительное исполнение в 2018 году поступило 2 тыс. 331 постановление на сумму порядка 70 млн руб., в 2017 году — 2 тыс. 005 на сумму 60 млн руб., в 2016 году — 1 тыс. 479 на 44 млн руб.



«Взыскание по указанным постановлениям осложняется тем, что должник, как правило, с получением административного штрафа значительной суммы лишается также и права на управление транспортным средством сроком от полутора до двух лет, а, следовательно, оплату штрафа производит по истечении этого срока. Однако в отношении таких должников выносится постановление о взыскании исполнительского сбора. Так, в 2018 году (по состоянию на 5 декабря 2018 года) УФССП России по Свердловской области взыскано в бюджет более 2 млн руб. исполнительского сбора в рамках указанных исполнительных производств», — пояснили в пресс-службе.

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