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ММК для обмена опытом посетила делегация профсоюзного комитета Лысьвенского металлургического завода
6 декабрь 2018 (10:52)
УрБК, Магнитогорск, 06.12.2018. На Магнитогорском металлургическом комбинате побывала делегация профсоюзного комитета Лысьвенского металлургического завода, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».
Около года назад завод стал частью большой производственной цепочки ММК. Приход нового собственника на завод принес с собой долгожданные перемены, которые коснулись всех сфер деятельности: от производственных вопросов до системы управления.
Лидеры общественной жизни завода — представители профсоюзной организации с официальным визитом посетили своих магнитогорских коллег — первичную профсоюзную организацию группы ПАО «ММК».
Вопросы, которые интересовали гостей из Пермского края, касались организации работы первичной организации в сфере охраны труда, социального партнерства, информационной политики, организационной работы. Магнитогорцы рассказали о наработках, которые сегодня широко используются в работе первички, в том числе презентовали ERP-систему «Логистика ресурсов» и мобильное приложение «Мой профсоюз».
Отдельным пунктом программы делегации стало посещение промышленной площадки и социальных объектов ММК, где гости на практике могли увидеть результаты совместной работы профсоюза и работодателя. Председатель профсоюзного комитета ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Андрей Головлев выразил благодарность председателю ППО Группы ПАО «ММК» Борису Семенову и всем специалистам организации за оказанный радушный приём в Магнитогорске и плодотворную, насыщенную и полезную работу.
Около года назад завод стал частью большой производственной цепочки ММК. Приход нового собственника на завод принес с собой долгожданные перемены, которые коснулись всех сфер деятельности: от производственных вопросов до системы управления.
Лидеры общественной жизни завода — представители профсоюзной организации с официальным визитом посетили своих магнитогорских коллег — первичную профсоюзную организацию группы ПАО «ММК».
Вопросы, которые интересовали гостей из Пермского края, касались организации работы первичной организации в сфере охраны труда, социального партнерства, информационной политики, организационной работы. Магнитогорцы рассказали о наработках, которые сегодня широко используются в работе первички, в том числе презентовали ERP-систему «Логистика ресурсов» и мобильное приложение «Мой профсоюз».
Отдельным пунктом программы делегации стало посещение промышленной площадки и социальных объектов ММК, где гости на практике могли увидеть результаты совместной работы профсоюза и работодателя. Председатель профсоюзного комитета ООО «ММК-Лысьвенский металлургический завод» Андрей Головлев выразил благодарность председателю ППО Группы ПАО «ММК» Борису Семенову и всем специалистам организации за оказанный радушный приём в Магнитогорске и плодотворную, насыщенную и полезную работу.
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