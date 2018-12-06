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Бывшего главу Верхнего Тагила будут судить за халатность и причинение ущерба в 15 млн рублей
6 декабрь 2018 (10:03)
УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего главы городского округа Верхний Тагил Сергея Калинина, который обвиняется по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, в 2016-2017 годах обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, приняв и оплатив часть фактически не выполненных работ в рамках муниципального контракта на строительство детского сада.
В частности, за счет бюджетных средств были оплачены духовые шкафы, которые не были установлены в детсаду, а также малые архитектурные формы, которые должны были быть возведены на территории дошкольного учреждения. В результате халатных действий должностного лица был причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 млн руб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области, в 2016-2017 годах обвиняемый ненадлежащим образом исполнил свои обязанности, приняв и оплатив часть фактически не выполненных работ в рамках муниципального контракта на строительство детского сада.
В частности, за счет бюджетных средств были оплачены духовые шкафы, которые не были установлены в детсаду, а также малые архитектурные формы, которые должны были быть возведены на территории дошкольного учреждения. В результате халатных действий должностного лица был причинен материальный ущерб на общую сумму около 15 млн руб.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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