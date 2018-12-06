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Житель Красноуфимска взыскал с государства компенсацию за незаконные действия сотрудника ГИБДД

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. Водитель из Красноуфимска взыскал с государства компенсацию за незаконное назначение штрафа сотрудником ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



В феврале 2018 года гражданин стал фигурантом дела об административном правонарушении. Постановлением инспектора ГИБДД он был привлечен к ответственности по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения. Водителю был выписан штраф 1 500 руб.



Мужчина обжаловал постановление сотрудника ДПС в Красноуфимском районном суде, и суд его отменил. При обращении в суд истцу потребовалась юридическая помощь: на услуги представителя он потратил 20 тыс. руб. Выиграв дело, истец решил взыскать понесенные расходы с МВД России и обратился с гражданским иском в Красноуфимский районный суд. В исковом заявлении мужчина просил взыскать с ответчика в счет возмещения судебных расходов по оплате услуг представителя 20 тыс. руб., а также компенсацию морального вреда, ссылаясь на то, что незаконными действиями сотрудника правоохранительных органов ему были причинены моральные и нравственные страдания.



Решением Красноуфимского районного суда исковые требования были частично удовлетворены. С МВД РФ за счет казны в пользу истца взысканы расходы по оплате услуг представителя в размере 15 тыс. руб. Кроме того, с ответчика за счет казны в доход местного бюджета взыскана государственная пошлина в сумме 600 руб.



Решение суда не удовлетворило ни одну из сторон, и истец, и ответчик обжаловали его в Свердловском областном суде. Судебная коллегия, изучив материалы дела, согласилась с выводами суда первой инстанции в части взыскания понесенных истцом расходов на услуги представителя. При этом оснований для увеличения взысканной судом суммы возмещения расходов на представителя судебная коллегия не усмотрела: они соответствуют требованиям разумности и справедливости.



Однако суд апелляционной инстанции отменил решение Красноуфимского районного суда в части отказа истцу во взыскании компенсации морального вреда. С МВД России в пользу гражданина взыскана компенсация — 500 руб. Также апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции в части взыскания госпошлины в доход местного бюджета.

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