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В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии экономико-технологического колледжа

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2018. В Екатеринбурге произошел пожар в общежитии экономико-технологического колледжа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



Сигнал о сработке автоматической пожарной сигнализации в здании на ул. Войкова поступил 6 декабря 2018 года в 00.35 по местному времени.



«К месту были направлены три единицы техники и 12 человек личного состава. До прибытия пожарных из общежития самостоятельно эвакуировались 200 человек. Возгорание произошло в шахте дымоудаления на площади 0,5 кв. м. и было оперативно потушено персоналом общежития до прибытия пожарных», — говорится в сообщении.



По прибытию пожарные провели обследование помещений общежития. После проветривания студенты вернулись в здание. Пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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