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Госдума РФ в третьем чтении приняла норму о запрете размещать табло с курсами валют на улице

УрБК, Москва, 05.12.2018. Государственная дума РФ приняла в третьем чтении законопроект, согласно которому информацию о курсах иностранных валют нельзя будет размещать на уличных табло, сообщается на портале законотворчества.



В соответствии с новой редакцией закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и с учетом принятой поправки, «Центробанк РФ устанавливает для кредитных организаций требования к оформлению документов при купле-продаже наличной иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, а также к размещению кредитными организациями информации о курсах иностранных валют к валюте РФ и (или) кросс-курсах иностранных валют при совершении таких операций».





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