Новости дня

В МУП Заречного задолженность по заработной плате превысила 2,2 млн рублей

5 декабрь 2018 (17:46)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Белоярская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения трудового законодательства в МУП городского округа Заречный «Теплоцентраль», сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Предприятие обслуживает муниципальные котельные и теплосети. Учредителем предприятия является администрация городского округа Заречный.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в муниципальном предприятии перед 45 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы на сумму свыше 2,2 млн руб. за сентябрь-октябрь 2018 года.

В целях устранения нарушений руководитель МУП «Теплоцентраль» был заслушан в Белоярской межрайонной прокуратуре, в отношении него было возбуждено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата заработной платы», объявлено предостережение о недопустимости нарушения трудового законодательства.

В результате вмешательства прокуратуры задолженность перед работниками предприятия по выплате зарплаты погашена в полном объеме.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме: