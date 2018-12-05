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Металлурги ЕВРАЗ НТМК в ходе «Эстафеты добрых дел» помогли детскому саду в Новоасбесте

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Рельсобалочный цех ЕВРАЗ НТМК завершил свой этап «Эстафеты добрых дел». На рапорте управляющего директора начальник цеха передал символическую эстафетную палочку коллективу автоцеха, сообщает Управление по связям с общественностью Регионального центра корпоративных отношений «УРАЛ» ЕВРАЗа.



Металлурги помогли детскому саду № 16 в Новоасбесте. Полтора месяца работники готовили детский сад к зиме. Поставили новые оконные блоки, заменили трубы, напольное покрытие в группах, отремонтировали теплосети, электропроводку, установили пожарный щит, оборудовали площадку и емкости для твердых бытовых отходов. Во дворе детского сада привели в порядок участки для игр: выкорчевали старые деревья, разровняли площадку щебнем. В благодарность дети пригласили металлургов на утренник.



«Мы были очень рады помощи металлургов. Пластиковые окна сохранят тепло в морозы», — рассказала заведующая детским садом Юлия Шарова.



В детском саду № 16 воспитывается более 100 детей из Новоасбеста и ближайших населенных пунктов.



Волонтерская акция металлургов продолжается второй год. Она была начата в январе 2017 года, когда доменщики помогли детскому дому и «бросили вызов» конвертерному цеху. За время акции волонтерами стали порядка девяти тысяч металлургов, которые помогли 12 образовательно-воспитательным учреждениям Свердловской области: закупали гигиенические и канцелярские принадлежности, одежду, бытовую и электронную технику, помогали с ремонтами и установкой сантехники.



В ноябре 2018 года проект металлургов ЕВРАЗ НТМК «Эстафета добрых дел» занял I место в номинации «Территория добра» в Международной премии InterComm в области внутрикорпоративных коммуникаций. Также он стал бронзовым призером конкурса «Лидеры корпоративной социальной благотворительности», который проводит крупнейшая в России ассоциация компаний, ведущих благотворительную деятельность, — «Форум доноров».

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