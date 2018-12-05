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В Челябинске состоялась ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств-членов ШОС

УрБК, Челябинск, 05.12.2018. В Челябинске состоялась ознакомительная встреча в формате Форума глав регионов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие проводится впервые, сообщает Управление пресс-службы и информации правительства Южного Урала.



С инициативой создания площадки для развития регионального взаимодействия стран-участников ШОС выступил губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Это предложение было поддержано летом 2017 года в Астане на заседании Совета глав государств-членов ШОС с участием президентов стран Шанхайской организации.



Мероприятие станет новым форматом международного регионального взаимодействия.



На ознакомительную встречу в Челябинск прибыло свыше 100 участников из Индии, Китая, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана, Пакистана и России. Челябинск посетили главы почти двадцати регионов стран ШОС. Первая встреча в таком формате прошла под председательством Б. Дубровского как руководителя региона государства-члена ШОС, на территории которого проходит очередное заседание. Тема первой встречи — межрегиональное сотрудничество как фактор обеспечения устойчивого развития государств.



«На наш взгляд, формируемая площадка должна служить активизации контактов между представителями органов власти, бизнес- и финансовых сообществ, научных и общественных организаций на региональном уровне. Здесь, как и в других направлениях, важно избежать бюрократизации Форума глав регионов, чтобы не возникли условия для ее перерождения в громоздкую, финансово обременительную структуру. Следует затачивать работу на решение конкретных задач, на прагматическое взаимодействие в таких сферах, как торговля, промышленность, сельское хозяйство, образование, культура, здравоохранение, спорт и туризм», — обратился к участникам Форума Б. Дубровский.



По словам главы региона, Форум должен способствовать реализации договоренностей, которые вырабатываются главами государств и правительств, а также по линии профильных министерских совещаний. В перспективе, после официального учреждения Форума глав регионов и по мере налаживания его практической работы, можно подключить к совместной деятельности регионов страны-наблюдатели и партнеров ШОС по диалогу.

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