Новости дня

Уволен начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин уволен по приказу Федеральной таможенной службы. В пресс-службе Уральского таможенного управления факт увольнения подтвердили, но причину озвучить отказались.



Информации о том, кто будет исполнять обязанности начальника Екатеринбургской таможни, пока нет.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: