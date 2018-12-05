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Уволен начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин
5 декабрь 2018 (16:44)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин уволен по приказу Федеральной таможенной службы. В пресс-службе Уральского таможенного управления факт увольнения подтвердили, но причину озвучить отказались.
Информации о том, кто будет исполнять обязанности начальника Екатеринбургской таможни, пока нет.
Информации о том, кто будет исполнять обязанности начальника Екатеринбургской таможни, пока нет.
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