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Уволен начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин

5 декабрь 2018 (16:44)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Начальник Екатеринбургской таможни Алексей Яговитин уволен по приказу Федеральной таможенной службы. В пресс-службе Уральского таможенного управления факт увольнения подтвердили, но причину озвучить отказались.

Информации о том, кто будет исполнять обязанности начальника Екатеринбургской таможни, пока нет.

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