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В Челябинской области средний размер лимита по кредитным картам за четыре месяца вырос на 14,1%

УрБК, Челябинск, 05.12.2018. В октябре 2018 года средний размер лимита по кредитным картам в Челябинской области составил 47,6 тыс. руб., с июня увеличившись на 14,1%. Об этом сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



В целом по России в октябре средний размер лимита по кредитным картам составил 50 тыс. руб.: по сравнению с июнем 2018 года показатель вырос на 8,4%. До июня он снижался почти в течение года (наивысшего значения достигал в августе 2017 года — 59 тыс. руб.). Последний раз средний размер лимитов по картам превысил уровень 50 тыс. руб. в январе 2018 года (51,2 тыс. руб.).



Наибольшее высокая динамика роста среднего размера лимита в октябре 2018 года по сравнению с июнем была зафиксирована в Магаданской (+33,8%), Астраханской (+27,6%), Липецкой (+22,1%) областях. Вместе с тем в ряде субъектов федерации данный показатель снизился, в том числе в республиках Ингушетия (-41,6%) и Тыва (-12,3%), Ненецком АО (-9,6%).



«После периода снижения среднего размера лимитов по кредитным картам, начавшегося в середине 2017 года, в июле-октябре 2018 года наметился рост данного показателя. Прежде всего это объясняется тем, что именно в сегменте кредитования с использованием кредитных карт банки наладили наиболее эффективное управление рисками. В том числе благодаря такому инструменту, как лимиты по картам. На ситуацию также оказывает влияние снижающийся уровень просроченной задолженности по кредитным картам. Все это позволяет банкам постепенно увеличивать средний размер лимитов по картам», — считает генеральный директор НБКИ Александр Викулин.

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