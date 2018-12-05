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Мусору определили цену
5 декабрь 2018 (16:26)
Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 5 декабря утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года. Стоимость вывоза для граждан не вышла за пределы прогнозируемых 160 руб., но странным образом изменилась схема расчета. Кроме того, не удовлетворен запрос компании «Рифей» на повышение тарифа почти в два раза, что ставит под вопрос возможность оператора выполнять свои обязательства. РЭК пришлось принять во внимание обращение мэра Нижнего Тагила, протестовавшего против увеличения тарифа, и уменьшить сумму почти на 40%.
Утвержденные РЭК тарифы являются максимальными, а значит, региональные операторы, исходя из экономической целесообразности, могут их снижать.
В структуре платежей за услугу по обращению с ТКО учтены расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, плата за негативное влияние на окружающую среду, инвестиционная составляющая, которая позволит создавать и развивать мусороперерабатывающую и мусоросортировочную инфраструктуру, и другие затраты.
В министерстве энергетики и ЖКХ региона особое внимание обратили на то, что все льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые сегодня имеют жители Свердловской области, с нового года будут распространены и на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сбором, перевозкой и утилизацией мусора займутся определенные на конкурсной основе региональные операторы — восточное административно-производственное объединение, с центром в Екатеринбурге будет обслуживать ЕМУП «Специализированная автобаза», северное, с центром в Нижнем Тагиле — ООО «Компания «Рифей», западное, с центром в Первоуральске — ООО «ТБО «Экосервис».
Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре — 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц.
Согласно решению Региональной энергетической комиссии, для ЕМУП «Специализированная автобаза» предельный тариф составит 697,76 руб. за кубический метр, для ООО «Компания «Рифей» — 845,87 руб. за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за кубический метр.
Таким образом, житель Екатеринбурга будет платить 148,62 руб., проживая в многоквартирном доме, и 182,11 руб., если он живет в частном секторе. Жители Нижнего Тагила, которых обслуживает оператор «Рифей», будут платить 142,95 руб. и 160,71 соответственно. Для жителей Первоуральска (оператор «Экосервис») эти же тарифы составят — 120,59 руб. и 135,57 руб.
Озвученные тарифы, несмотря на то, что близки по значению к плановым и как будто не нарушающие обещание областного министерства энергетики и ЖКХ, прогнозировавшего тариф не более 160 руб. в месяц, тем не менее вызывают вопросы.
Первый и самый важный вопрос. Чем житель многоэтажки в Екатеринбурге отличается от жителя похожего дома в Нижнем Тагиле или Первоуральске, что производит мусора на 0,04 кубометра больше? Предполагается, видимо, что человек, живущий в городе-миллионнике, больше потребляет, отчего и образуется дополнительный мусор.
Схема вычисления нормы образования мусора вообще выглядит странно. Получилось, что в РЭК утвердили предельные тарифы выше, чем планировалось, но за счет вычисления нормы на человека привели их к ранее объявленной стоимости за кубометр.
Это открывает путь к дальнейшему увеличению расходов населения. Через некоторое время операторы смогут снова повысить стоимость вывоза мусора, не повышая тариф, а пересчитывая норму на человека.
Следующий вопрос: как компания «Рифей» собирается обеспечивать выполнение своих обязательств, если запрошенная ею сумма тарифа не была утверждена? Учитывая, что у «Рифея» еще не найдены в полном объеме подрядчики на вывоз мусора с территории Северной зоны. Скорее всего, компания, планируя работу, закладывала свой тариф 1173,9 руб. за кубометр. Поскольку он на 328 руб. больше, чем утвержденный РЭК, компании придется искать варианты подешевле либо вывозить мусор своими силами. Но как уже писал УрБК, о собственном автопарке «Рифея» нет информации, при том, что компания должна работать не только в Свердловской, но и в Курганской области.
На размер тарифа, возможно, повлияло мнение мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева по поводу тарифа в городе.
«Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр отметил, что категорически против такого тарифа. На имя председателя РЭК (Региональной энергетической комиссии — прим. ред.) Свердловской области В. В. Гришанова подготовлено письмо, в котором администрация города настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Позиция муниципалитета была учтена членами региональной энергетической комиссии. После обращения мэра сумма за счет сокращения затрат на транспортировку была снижена на 38,1%. Кроме того, полностью исключена оплата услуг тех полигонов, которые на данный момент имеют лицензию на «хранение», а не «захоронение» твердых коммунальных отходов. В полном объеме убрали и расходы на обслуживание кредитов, сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Тем не менее Владислав Пинаев по-прежнему считает размер тарифа необоснованно высоким и намерен вести переговоры с регоператором о снижении коммунальной нагрузки на тагильчан.
Дополнительным фактором, приближающим мусорный коллапс в регионе, может стать план по приватизации «Спецавтобазы». Скорее даже не план, а непоследовательность в заявлениях новой администрации Екатеринбурга. В октябре глава города Александр Высокинский говорил о том, что крупные муниципальные предприятия должны остаться МУПами, а в декабре заместитель начальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров говорил о том, что «Спецавтобаза» не несет социальной функции и будет включена в план приватизации. Такая нестабильность наносит вред бизнесу и не может быть основой для качественной работы.
Учитывая, что только в конце ноября «Спецавтобазе» удалось отстоять в суде свое право на работу в восточном административно-производственном объединении, с центром в Екатеринбурге, и она в спешном порядке возобновила заключение договоров с образователями мусора, вероятнее всего, она не успеет закончить этот процесс к 1 января 2018 года.
Таким образом, два из трех ведущих операторов по работе с ТКО могут прийти к старту мусорной реформы не готовыми, что, в свою очередь, отразится на жителях двух самых больших городов области.
Утвержденные РЭК тарифы являются максимальными, а значит, региональные операторы, исходя из экономической целесообразности, могут их снижать.
В структуре платежей за услугу по обращению с ТКО учтены расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, плата за негативное влияние на окружающую среду, инвестиционная составляющая, которая позволит создавать и развивать мусороперерабатывающую и мусоросортировочную инфраструктуру, и другие затраты.
В министерстве энергетики и ЖКХ региона особое внимание обратили на то, что все льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые сегодня имеют жители Свердловской области, с нового года будут распространены и на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Сбором, перевозкой и утилизацией мусора займутся определенные на конкурсной основе региональные операторы — восточное административно-производственное объединение, с центром в Екатеринбурге будет обслуживать ЕМУП «Специализированная автобаза», северное, с центром в Нижнем Тагиле — ООО «Компания «Рифей», западное, с центром в Первоуральске — ООО «ТБО «Экосервис».
Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре — 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц.
Согласно решению Региональной энергетической комиссии, для ЕМУП «Специализированная автобаза» предельный тариф составит 697,76 руб. за кубический метр, для ООО «Компания «Рифей» — 845,87 руб. за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за кубический метр.
Таким образом, житель Екатеринбурга будет платить 148,62 руб., проживая в многоквартирном доме, и 182,11 руб., если он живет в частном секторе. Жители Нижнего Тагила, которых обслуживает оператор «Рифей», будут платить 142,95 руб. и 160,71 соответственно. Для жителей Первоуральска (оператор «Экосервис») эти же тарифы составят — 120,59 руб. и 135,57 руб.
Озвученные тарифы, несмотря на то, что близки по значению к плановым и как будто не нарушающие обещание областного министерства энергетики и ЖКХ, прогнозировавшего тариф не более 160 руб. в месяц, тем не менее вызывают вопросы.
Первый и самый важный вопрос. Чем житель многоэтажки в Екатеринбурге отличается от жителя похожего дома в Нижнем Тагиле или Первоуральске, что производит мусора на 0,04 кубометра больше? Предполагается, видимо, что человек, живущий в городе-миллионнике, больше потребляет, отчего и образуется дополнительный мусор.
Схема вычисления нормы образования мусора вообще выглядит странно. Получилось, что в РЭК утвердили предельные тарифы выше, чем планировалось, но за счет вычисления нормы на человека привели их к ранее объявленной стоимости за кубометр.
Это открывает путь к дальнейшему увеличению расходов населения. Через некоторое время операторы смогут снова повысить стоимость вывоза мусора, не повышая тариф, а пересчитывая норму на человека.
Следующий вопрос: как компания «Рифей» собирается обеспечивать выполнение своих обязательств, если запрошенная ею сумма тарифа не была утверждена? Учитывая, что у «Рифея» еще не найдены в полном объеме подрядчики на вывоз мусора с территории Северной зоны. Скорее всего, компания, планируя работу, закладывала свой тариф 1173,9 руб. за кубометр. Поскольку он на 328 руб. больше, чем утвержденный РЭК, компании придется искать варианты подешевле либо вывозить мусор своими силами. Но как уже писал УрБК, о собственном автопарке «Рифея» нет информации, при том, что компания должна работать не только в Свердловской, но и в Курганской области.
На размер тарифа, возможно, повлияло мнение мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева по поводу тарифа в городе.
«Комментируя сложившуюся ситуацию, мэр отметил, что категорически против такого тарифа. На имя председателя РЭК (Региональной энергетической комиссии — прим. ред.) Свердловской области В. В. Гришанова подготовлено письмо, в котором администрация города настаивает на проведении дополнительного анализа расчетных материалов», — говорится в сообщении на сайте городской администрации.
Позиция муниципалитета была учтена членами региональной энергетической комиссии. После обращения мэра сумма за счет сокращения затрат на транспортировку была снижена на 38,1%. Кроме того, полностью исключена оплата услуг тех полигонов, которые на данный момент имеют лицензию на «хранение», а не «захоронение» твердых коммунальных отходов. В полном объеме убрали и расходы на обслуживание кредитов, сообщила пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Тем не менее Владислав Пинаев по-прежнему считает размер тарифа необоснованно высоким и намерен вести переговоры с регоператором о снижении коммунальной нагрузки на тагильчан.
Дополнительным фактором, приближающим мусорный коллапс в регионе, может стать план по приватизации «Спецавтобазы». Скорее даже не план, а непоследовательность в заявлениях новой администрации Екатеринбурга. В октябре глава города Александр Высокинский говорил о том, что крупные муниципальные предприятия должны остаться МУПами, а в декабре заместитель начальника ДУМИ Екатеринбурга Владимир Захаров говорил о том, что «Спецавтобаза» не несет социальной функции и будет включена в план приватизации. Такая нестабильность наносит вред бизнесу и не может быть основой для качественной работы.
Учитывая, что только в конце ноября «Спецавтобазе» удалось отстоять в суде свое право на работу в восточном административно-производственном объединении, с центром в Екатеринбурге, и она в спешном порядке возобновила заключение договоров с образователями мусора, вероятнее всего, она не успеет закончить этот процесс к 1 января 2018 года.
Таким образом, два из трех ведущих операторов по работе с ТКО могут прийти к старту мусорной реформы не готовыми, что, в свою очередь, отразится на жителях двух самых больших городов области.
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