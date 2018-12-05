Кризис

Почти половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половина россиян — 43% — заявила, что им хватает денег лишь на самое необходимое — еду и одежду. Треть сограждан может позволить себе основную бытовую технику, но покупка автомобиля для них — недоступная роскошь. Каждый десятый житель России сообщил, что его семье хватает денег только на пропитание.



В ходе опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», по оценке большинства респондентов, их финансовое положение за 10 лет практически не изменилось. Причем стабильность продемонстрировали как малоимущие, так и состоятельные россияне.



Лишь 1% респондентов заявил, что за последние 5 лет в семье не хватало денег даже на еду. 10 лет назад в столь бедственном положении находилось чуть большее число опрошенных — 2%. Каждый десятый россиянин сообщил, что в прошлом году и 5 лет назад имел достаточное количество средств только на еду, а вот покупка одежды становилась серьёзной проблемой. 10 лет назад ситуация была чуть хуже — 12% опрошенных отметили отсутствие финансовой возможности приобретения одежды в тот период.



Как в прошлом году, так и 5, и 10 лет назад треть россиян (33%) имела достаточно средств на приобретение не только еды и одежды, но и основной бытовой техники. Однако покупка автомобиля была им не по средствам. Каждый десятый россиянин (11%) мог себе позволить приобрести автомобиль, но покупка недвижимости оставалась недоступной.



Отвечая на вопросы о финансовых перспективах на ближайшие 5 и 10 лет, россияне продемонстрировали сдержанный оптимизм. Большинство точно не ожидает ухудшения ситуации, а скорее даже рассчитывает на некоторое повышение уровня благосостояния.



Наибольшая часть опрошенных считает, что их финансов будет хватать только на самое необходимое — еду и одежду. Но если в горизонте 5 лет таким видят уровень своих доходов 41% респондентов, но для периода «через 10 лет» этот показатель снижается уже до 36%. А доля тех, кто считает, что будет обладать достаточными средствами для покупки как еды и одежды, так и БТЭ, но не автомобиля, почти не меняется в перспективе 5 и 10 лет и составляет треть от всех опрошенных.



До 15% повышается количество тех, кто рассчитывает через 10 лет достичь такого уровня дохода, который позволит приобрести автомобиль. Через 5 лет о таких перспективах заявил каждый восьмой респондент (12%). Абсолютного финансового благополучия, когда можно позволить себе любую покупку, включая загородный дом, в горизонте 5 лет планируют достичь (или сохранить) 3% респондентов, а через 10 лет — уже вдвое больше (6%).



«Исследование финансового благосостояния россиян наглядно демонстрирует значительное расслоение общества. В каждой восьмой-десятой семье денег хватает только на пропитание, и то не всегда. Лишь чуть более десятой части опрошенных заявляет о полном финансовом благополучии своих семей. Остальные вынуждены в то или иной степени экономить — кто на одежде, кто на бытовой технике, кто на средствах транспорта, — рассказал доктор социологических наук, президент холдинга «Ромир» Андрей Милёхин.

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