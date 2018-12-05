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Банк России сократил свой штат на 45%

УрБК, Москва, 05.12.2018. Банк России сократил количество сотрудников в центральном аппарате и в региональных подразделениях на 45% из-за процедуры централизации банковского надзора, оконченной в октябре, пишет «Российская газета» со ссылкой на зампредседателя ЦБ РФ Ольгу Полякову. По ее словам, сейчас в штате менее 1 тыс. человек.



«Был отбор, профессиональное тестирование, а сотрудники, которые претендовали или уже занимали руководящие посты, проходили также тестирование на способность управлять процессами», — сказала Ольга Полякова.



Она добавила, что сейчас кадровый состав «сформирован из понимающих именно надзорные процессы сотрудников». Кроме того, реформа повысила управляемость, исключила региональные различия в оценках бизнес-моделей банков, а также убрала лишние звенья в принятии решений.



По словам зампредседателя, централизация устранила разный подход к аналогичным ситуациям в регионах, где подразделения «проникались симпатией» к поднадзорным. Газета отмечает, что это более частная проблема.

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