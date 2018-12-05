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Уволен директор екатеринбургского МУП «Спецавтобаза»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Директор ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Пономарев ушел со своего поста. Как сообщил УрБК пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов, он написал заявление по собственному желанию. Последний день работы главы «Спецавтобазы» — 7 декабря.



Временно исполняющим обязанности руководителя «Спецавтобазы» станет главный инженер предприятия Сергей Манюшкин.



Напомним, что в конце ноября «Спецавтобазе» удалось отстоять в суде свое право на работу в восточном административно-производственном объединении, с центром в Екатеринбурге.

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