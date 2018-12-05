ЕВРАЗ увеличит выпуск стометровых рельсов

Фотография предоставлена управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

В рельсобалочном цехе ЕВРАЗ ЗСМК завершена реализация проекта второй линии рельсоотделки. Новое оборудование уже введено в эксплуатацию: оно позволит в два раза увеличить выпуск 100-метровых рельсов Р65. Помимо этого, новая линия дает возможность производить европейские рельсы 60Е1 и 54Е1 в востребованных на зарубежных рынках длинах: 30, 36, 60, 72 и 90 метров. Инвестиции ЕВРАЗа в проект составили 168 млн руб.На участке отделки 100-метровых рельсов выполнено техническое перевооружение: установлено дополнительное оборудование, смонтированы линии приемки, правки, порезки рельсов. За счет запуска второй линии мощность рельсобалочного цеха ЕВРАЗ ЗСМК увеличится с 245 тыс. тонн до 540 тыс. тонн 100-метровых рельсов в год.Масштабная реконструкция рельсобалочного производства ЕВРАЗ ЗСМК была завершена в 2013 году. На ее реализацию ЕВРАЗ направил более 18 млрд руб. В 2016 году было принято решение о строительстве второй линии рельсоотделки. Реализация проекта велась в условиях действующего цеха.«С каждым годом количество заказов на рельсы ЕВРАЗа растет как на внутреннем, так и на внешних рынках. Мы уже увеличили объем производства 100-метровых рельсов для РЖД, до конца года ЕВРАЗ ЗСМК сможет поставить железнодорожникам 319 тыс. тонн», — отметил вице-президент ЕВРАЗа по продажам и логистике Илья Широкоброд.Напомним, холдинг ЕВРАЗ и ОАО «РЖД» подписали долгосрочное соглашение о поставке рельсовой продукции. Документ вступил в силу 19 февраля 2018 года и будет действовать пять лет. Согласно новому договору, предприятия холдинга за этот период поставят для российской железнодорожной отрасли 3,2 млн тонн продукции на сумму 111,7 млрд руб.ЕВРАЗ продолжит поставлять рельсы всех категорий, востребованных РЖД, в том числе продукцию особого назначения: рельсы для скоростного совмещенного движения, низкотемпературной надежности, повышенной износостойкости, а также остряковые рельсы. Все эти категории рельсов в России поставляет только ЕВРАЗ. Договор предусматривает постепенное наращивание поставок стометровых рельсов до 360 тыс. тонн к 2020 году.Помимо отечественного рынка, рельсы ЕВРАЗа сегодня поставляются более чем в 20 стран мира. Среди них — Бразилия, Индия, Египет, Тайвань, Пакистан, Саудовская Аравия, Индонезия, Малайзия, Алжир и другие. Впервые в этом году предприятие отправило в Грецию партию рельсов европейского профиля 54 Е1 объемом 1 тыс. 650 тонн. Продукция будет использована для расширения метрополитена Афин.Сегодня комбинат выпускает более 20 рельсовых профилей по отечественному и зарубежным стандартам, включая рельсы для железных дорог, стрелочных переводов, метрополитена, а также крановые, усовиковые и трамвайные рельсы. Также в этом году ЕВРАЗ ЗСМК начал выпускать рельсы ДТ400 ИК, которые предназначены для особо сложных условий эксплуатации. Ранее рельсы со столь высокими прочностными характеристиками в России не производились.Отметим, что в сентябре текущего года ЕВРАЗ представил свою продукцию на выставке InnoTrans, которая прошла с 18 по 21 сентября в Берлине. На своем стенде компания показала рельсы, изготовленные по российскому, европейскому и американскому стандартам, а также локомотивные колеса и колеса для грузового движения. Международные эксперты высоко оценили продукцию холдинга.