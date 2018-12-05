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Власти Екатеринбурга хотят снова обсудить с горожанами ситуацию вокруг строительства нового зала филармонии

5 декабрь 2018 (14:46)

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. По мнению администрации Екатеринбурга, дальнейшее рассмотрение вопроса об утверждении документации по планировке территории нового зала Свердловской филармонии будет продолжено только после вовлечения жителей дома № 40 на ул. Карла Либкнехта в конструктивный диалог.

«На прошлой неделе заместитель главы Екатеринбурга по вопросам капитального строительства и землепользования Алексей Бирюлин провел встречу с семью жителями дома номер 40 на улице Карла Либкнехта. Алексей Владимирович предложил жителям сформулировать предложения для обсуждения с рабочей группой, созданной по распоряжению губернатора Свердловской области. В любом случае, при строительстве нового зала Свердловской филармонии администрация города Екатеринбурга действует согласно жилищному, земельному и градостроительному законодательству», — сообщил пресс-секретарь администрации Екатеринбурга Анатолий Карманов.

Напомним, что ранее администрация муниципалитета уже организовала общественные обсуждения проекта. В ходе мероприятия свои предложения и замечания внесли 17 горожан (всего в доме 38 собственников). Никто из них проект не поддержал. В качестве альтернативы участники предложили подыскать для нового зала другую площадку. Тем не менее все претензии горожан были отклонены.

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