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В Екатеринбурге директора компании «Торговый Дом СУБР» осудили на 11 лет лишения свободы за мошенничество с недвижимостью

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Владимира Торосяна. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное в особо крупном размере».



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, с июня по сентябрь 2013 года Торосян был исполнительным директором ООО «Торговый Дом СУБР». Он знал о договоре участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в коттеджном поселке «Золотая горка», заключенном между ООО «Золотая горка» и ООО «Торговый дом СУБР». Обвиняемый разработал план по хищению денежных средств под предлогом продажи двухкомнатной квартиры. Также он знал, что в августе 2013 года между ООО «Торговый дом СУБР» и ООО «Золотая горка» подписано соглашение о расторжении договора участия в долевом строительстве, в связи с чем ООО «Торговый дом СУБР» утратило право требования квартир в строящемся жилом доме.



Торосян умолчал об этом факте и под предлогом продажи квартиры похитил денежные средства жителя Екатеринбурга в размере свыше 1,5 млн руб.



В октябре 2013 года другой житель города увидел объявление о продаже ООО «ЭкспертИнвестСтрой» квартир в строящемся жилом комплексе «Западный». Заказчиком строительства данного дома выступал ЖСК «Западный-1».



Когда мужчина пришел по указанному в объявлении адресу, Чаринцева, являясь соучредителем ООО «ЭкспертИнвестСтрой», в офисе компании продемонстрировала договор паевого участия в строительстве ЖК «Западный», заключенный между кооперативом и компанией.



После чего, Чаринцева сообщила, что ООО «ЭкспертИнвестСтрой» добросовестно исполняет свои обязательства по внесению паевых взносов, а ЖСК «Западный-1», в свою очередь, обязано передать ООО «ЭкспертИнвестСтрой» двухкомнатную квартиру. Она умолчала, что член ЖСК может передать свой пай третьему лицу только после полной оплаты пая и с письменного согласия правления ЖСК, кроме того, ООО «ЭкспертИнвестСтрой» не внесло паевые взносы в жилищный строительный кооператив «Западный-1». После чего она убедила потерпевшего заключить предварительный договор уступки прав требования двухкомнатной квартиры стоимостью 3 млн 370 тыс. руб. с ООО «ЭкспертИнвестСтрой».



Полученные денежные средства в размере 1 млн 577 тыс. руб. Чаринцева в кассу и на расчетный счет ООО «ЭкспертИнвестСтрой» не внесла, а распорядилась ими по своему усмотрению.



В апреле 2015 года Чаринцева обратилась к представителю ООО «МегаСтрой», предложив принять на себя обязательства по передаче в собственность двухкомнатной квартиры потерпевшему. При этом она ему сообщила, что стоимость предлагаемой квартиры составляет 3 млн 370 тыс. руб., и потерпевший инвестировал в строительство жилого комплекса «Западный» 1 млн 577 тыс. руб., на которые она якобы приобрела строительные материалы в адрес генерального подрядчика — ООО «СКМД». Она обещала переоформить документы по поставке строительных материалов с ООО «ЭкспертИнвестСтрой» на ООО «МегаСтрой».



Впоследствии Торосян и руководитель ООО «МегаСтрой» Дощанский похитили денежные средства, поступившие от потерпевшего, на общую сумму 1 млн 280 тыс. руб.



Чаринцевой, Торосяну и Дощанскому вменялось совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ. Однако действия подсудимых по данному эпизоду суд переквалифицировал на статью 159.4 УК РФ «Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности», в связи с чем уголовное преследование прекращено в связи с истечением срока давности.



В мае 2016 года Николай Дощанский и Владимир Торосян осуждены по 15 аналогичным эпизодам преступлений, предусмотренным частью 4 статьи 159 УК РФ, и по 2 эпизодам преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б» частью 2 статьи 165 УК РФ. Дощанскому было назначено наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима; Торосяну — в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время Дощанский и Торосян отбывают данное наказание в исправительных колониях.



Ленинский районный суд Екатеринбурга Владимиру Торосяну за совершение преступления по части 4 статьи 159 УК РФ назначил 6 лет лишения свободы. С учетом положений части 5 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения приговоров Торосяну окончательно назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

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