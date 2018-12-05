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АСВ запустило платежный портал для заемщиков банков с отозванной лицензией
5 декабрь 2018 (13:04)
УрБК, Москва, 05.12.2018. Агентство страхования вкладов (АСВ) запустило новый платежный портал, с помощью которого заемщики банков с отозванной лицензией могут оплатить кредит банковской картой или при помощи электронного кошелька. Это возможно уже на следующий день после отзыва у банка лицензии, пишут «Ведомости».
Платежные партнеры портала — «Золотая корона» и «Яндекс.Деньги». Их комиссии составляют до 1% и 1,5% соответственно. Стандартная комиссия «Яндекс.Денег» за перевод без использования кошелька составляет 1,95%. Существуют ограничения по размеру платежей: дневной лимит по одной карте через «Золотую корону» составляет 500 тыс. руб., через «Яндекс.Деньги» — 300 тыс. руб.
Обычно заплатить по кредиту после отзыва у банка лицензии непросто: кассы кредитной организации закрываются, а агенты прекращают принимать платежи, сообщает АСВ. После назначения агентства конкурсным управляющим платежи вновь можно проводить через кассы и агентов, но это не всегда доступно и удобно заемщику.
В настоящее время АСВ ликвидирует 348 банков, у которых более полумиллиона заемщиков — физических лиц.
Платежные партнеры портала — «Золотая корона» и «Яндекс.Деньги». Их комиссии составляют до 1% и 1,5% соответственно. Стандартная комиссия «Яндекс.Денег» за перевод без использования кошелька составляет 1,95%. Существуют ограничения по размеру платежей: дневной лимит по одной карте через «Золотую корону» составляет 500 тыс. руб., через «Яндекс.Деньги» — 300 тыс. руб.
Обычно заплатить по кредиту после отзыва у банка лицензии непросто: кассы кредитной организации закрываются, а агенты прекращают принимать платежи, сообщает АСВ. После назначения агентства конкурсным управляющим платежи вновь можно проводить через кассы и агентов, но это не всегда доступно и удобно заемщику.
В настоящее время АСВ ликвидирует 348 банков, у которых более полумиллиона заемщиков — физических лиц.
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