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АСВ запустило платежный портал для заемщиков банков с отозванной лицензией

УрБК, Москва, 05.12.2018. Агентство страхования вкладов (АСВ) запустило новый платежный портал, с помощью которого заемщики банков с отозванной лицензией могут оплатить кредит банковской картой или при помощи электронного кошелька. Это возможно уже на следующий день после отзыва у банка лицензии, пишут «Ведомости».



Платежные партнеры портала — «Золотая корона» и «Яндекс.Деньги». Их комиссии составляют до 1% и 1,5% соответственно. Стандартная комиссия «Яндекс.Денег» за перевод без использования кошелька составляет 1,95%. Существуют ограничения по размеру платежей: дневной лимит по одной карте через «Золотую корону» составляет 500 тыс. руб., через «Яндекс.Деньги» — 300 тыс. руб.



Обычно заплатить по кредиту после отзыва у банка лицензии непросто: кассы кредитной организации закрываются, а агенты прекращают принимать платежи, сообщает АСВ. После назначения агентства конкурсным управляющим платежи вновь можно проводить через кассы и агентов, но это не всегда доступно и удобно заемщику.



В настоящее время АСВ ликвидирует 348 банков, у которых более полумиллиона заемщиков — физических лиц.

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