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В 2018 году уральцы более 2 млн раз оплачивали покупки банковской картой «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. В этом году жители Уральского региона более 2 млн раз оплачивали покупки банковской картой «МегаФона». Об этом сообщает пресс-служба оператора связи.



«Эксперты выяснили, как шопинг зависит от сезона, в какое время мужчины будут охотнее расставаться с деньгами и когда сойдутся биоритмы полов. Так, женщины тратят больше денег летом — в этот период у них самый высокий средний чек и общая сумма покупок. Мужчины, наоборот, становятся более щедрыми зимой. В это время они готовы выделить на шопинг в 8 раз больше средств, чем дамы за аналогичный период. Биоритмы полов сходятся весной, и они тратят примерно одинаковые суммы», — рассказали в пресс-службе.



Начиная с декабря уральцы активно прибираются и устраивают фотосессии — в топ самых частых обращений входят клининговые компании и фотоателье. Также в этот сезон жители чаще всего идут оплачивать кредиты, арендуют оборудование, пользуются автостоянками и системами безопасности. С марта уральцы становятся более свободными, и в топ поднимаются развлечения, отели и авиабилеты. С приходом июня пользователи карты активнее покупают одежду, ходят в салоны красоты. Осенью они охотнее отправляют деньги на ремонт, организуют перевозки, арендуют авто и платят за коммунальные услуги.



Самые крупные разовые платежи в течение года были сделаны на приобретение авиабилетов и проведение платежей в госуслугах. На них пришлись свыше 75 тыс. и 21 тыс. руб. соответственно.



«За последнее время пользователей нашей банковской карты в регионе стало в 1,5 раза больше. Люди начали платить ею в самых разных местах — от покупки кофе до аренды машины. Последняя строка с запуском каршеринга показала наибольший годовой прирост — 68 раз. Наряду с пиковыми месяцами покупок — август и октябрь — мы ожидаем бум шопинга в декабре к новогодним праздникам», — отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.



Карта «МегаФона» — это банковская карта с полным функционалом, счет которой равен счету телефона. При совершении покупок деньги будут списываться с баланса, а при пополнении — этими средствами можно будет воспользоваться на банковской карте. Владельцы получает 8% годовых на остаток и бонусы за каждый платеж. Оперативно получить карту можно в салоне оператора или мгновенно выпустить виртуальную на сайте.

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