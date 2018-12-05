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РЭК Свердловской области утвердила предельные тарифы по обращению с твердыми коммунальными отходами
5 декабрь 2018 (11:49)
УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Свердловской области 5 декабря утвердила предельные тарифы на услуги региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) с 1 января 2019 года. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Указано, что утвержденные РЭК тарифы являются максимальными, а значит, региональные операторы, исходя из экономической целесообразности, могут их снижать.
В структуре платежей за услугу по обращению с ТКО учтены расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, плата за негативное влияние на окружающую среду, инвестиционная составляющая, которая позволит создавать и развивать мусороперерабатывающую и мусоросортировочную инфраструктуру, и другие затраты.
В министерстве энергетики и ЖКХ региона особое внимание обратили на то, что все льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые сегодня имеют жители Свердловской области, с нового года будут распространены и на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре — 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц.
Согласно решению Региональной энергетической комиссии, для ЕМУП «Специализированная автобаза» предельный тариф составит 697,76 руб. за кубический метр, для ООО «Компания «РИФЕЙ» — 845,87 руб. за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за кубический метр.
Напомним, с 2019 года плата за услуги по обращению с ТКО, которая переходит из «жилищной» категории в «коммунальную», будет взиматься не с квадратного метра жилья, как это происходит сейчас, а исходя из нормативов потребления.
Сбором, перевозкой и утилизацией мусора займутся определенные на конкурсной основе региональные операторы — восточное административно-производственное объединение, с центром в Екатеринбурге будет обслуживать ЕМУП «Специализированная автобаза», северное, с центром в Нижнем Тагиле — ООО «Компания «РИФЕЙ», западное, с центром в Первоуральске — ООО «ТБО «Экосервис».
Напомним, что ранее в областном министерстве энергетики и ЖКХ региона сумма предельного тарифа была установлена не более 670 руб./куб.м.
Указано, что утвержденные РЭК тарифы являются максимальными, а значит, региональные операторы, исходя из экономической целесообразности, могут их снижать.
В структуре платежей за услугу по обращению с ТКО учтены расходы на сбор, транспортировку и захоронение отходов, плата за негативное влияние на окружающую среду, инвестиционная составляющая, которая позволит создавать и развивать мусороперерабатывающую и мусоросортировочную инфраструктуру, и другие затраты.
В министерстве энергетики и ЖКХ региона особое внимание обратили на то, что все льготы по жилищно-коммунальным услугам, которые сегодня имеют жители Свердловской области, с нового года будут распространены и на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами.
Платеж для физических лиц, зарегистрированных в многоквартирных домах Екатеринбурга, будет формироваться из расчета 0,213 кубометра с человека в месяц, а для проживающих в частном секторе в областном центре — 0,261 кубометра с человека в месяц. Для остальных жителей Свердловской области соответствующие величины составят 0,169 и 0,190 кубометра в месяц.
Согласно решению Региональной энергетической комиссии, для ЕМУП «Специализированная автобаза» предельный тариф составит 697,76 руб. за кубический метр, для ООО «Компания «РИФЕЙ» — 845,87 руб. за кубический метр, для ООО «ТБО «Экосервис» — 713,57 руб. за кубический метр.
Напомним, с 2019 года плата за услуги по обращению с ТКО, которая переходит из «жилищной» категории в «коммунальную», будет взиматься не с квадратного метра жилья, как это происходит сейчас, а исходя из нормативов потребления.
Сбором, перевозкой и утилизацией мусора займутся определенные на конкурсной основе региональные операторы — восточное административно-производственное объединение, с центром в Екатеринбурге будет обслуживать ЕМУП «Специализированная автобаза», северное, с центром в Нижнем Тагиле — ООО «Компания «РИФЕЙ», западное, с центром в Первоуральске — ООО «ТБО «Экосервис».
Напомним, что ранее в областном министерстве энергетики и ЖКХ региона сумма предельного тарифа была установлена не более 670 руб./куб.м.
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