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Банк России предложил новый порядок формирования резервов по кредитам застройщикам, использующим счета эскроу

УрБК, Москва, 05.12.2018. Банк России опубликовал проект указания, устанавливающего особый порядок формирования резервов по кредитам, предоставленным заемщикам-застройщикам, использующим счета эскроу.



Размер расчетного резерва зависит от уровня кредитоспособности заемщика, который определяется с помощью ряда критериев, установленных Банком России. Выделяются четыре уровня кредитоспособности: от высокого (расчетный резерв — от 1 до 5%) до слабого (расчетный резерв — от 35 до 100%).



Проект документа также содержит другие новации, в частности, касающиеся оценки ссуд, предоставленных в целях выполнения государственного оборонного заказа, а также возможности включать в перечень обеспечения I категории качества залог прав по договору банковского счета.



Комментарии по проекту данного нормативного акта ожидаются до 9 декабря 2018 года.

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