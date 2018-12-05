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Горнолыжному центру «Металлург-Магнитогорск» исполняется 15 лет

УрБК, Магнитогорск, 05.12.2018. ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», построенный ПАО «ММК» в районе озера Банное, отмечает 15 лет с даты основания, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».



В настоящее время это популярный горнолыжный курорт, привлекающий ежегодно более 200 тысяч любителей экстремальных видов спорта, обладатель титулов «Лучший горнолыжный курорт Урала», «Лучший горнолыжный курорт России», «Лучший спортивный объект для туризма». Здесь проводятся соревнования высокого уровня по горнолыжному спорту, сноуборду, маунтинбайку.



Центр спроектирован с расчетом на любителей горных лыж с разным уровнем подготовки. Работают семь трасс различной степени сложности для катания в светлое и темное время суток. Для «бывалых» и «продвинутых» от административного корпуса ГЛЦ к вершине горы ходит скоростной подъемник гондольного типа.



Для начинающих горнолыжников и сноубордистов — трасса длиной 300 метров. На Малом комплексе проводится индивидуальное и групповое обучение катанию на лыжах и сноуборде. Для детей открыт горнолыжный клуб «Медвежонок».



ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» работает круглый год, потому здесь разработан целый комплекс развлечений: туристические, велосипедные маршруты и спуски, скалолазные подъемы, пейнтбол, кемпинг, пикники, картинг и многое другое.



На территории горнолыжного центра оборудованы пикниковые поляны с мангалами, столами, кострищами. Работает несколько точек питания: ресторан «Горное ущелье» на высоте 942 метра, сеть кафе на территории ГЛЦ и в окрестностях озера Банное.



Горнолыжный сезон 2018-2019 года на ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» стартовал 10 ноября.



Праздничное мероприятие, посвященное дню рождения горнолыжного центра, пройдет здесь в ближайшую субботу, 8 декабря. Начнется оно в 09.00. В программе праздника — конкурсы, призы, множество приятных сюрпризов.

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