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Создан комитет по празднованию 300-летия Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Опубликован состав комитета по празднованию 300-летия основания Екатеринбурга. Соответствующее распоряжение подписано Дмитрием Медведевым.



В состав комитета вошли губернатор области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Александр Высокинский, бизнесмены Игорь Алтушкин, Дмитрий Пумпянский, Андрей Симановский, сенатор Аркадий Чернецкий, Наина Ельцина, Татьяна Юмашева и еще 27 человек.



300-летие основания Екатеринбурга город отметит в 2023 году.

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