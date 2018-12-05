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Банк России предлагает закрепить право граждан временно приостановить выплаты по ипотеке

УрБК, Москва, 05.12.2018. Банк России предлагает закрепить право граждан временно приостановить выплаты по ипотеке, например, в случае потери работы. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на слова первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергея Швецова.



«Мы предлагаем, чтоб стандарт ипотеки включал опцион для гражданина временно отказаться от выплаты по ипотечному кредиту», — сказал он, выступая на круглом столе в Совете федерации.



«Мы посмотрели статистику, и в среднем граждане, которые в силу семейных обстоятельств в возрасте до 30-35 лет стали гораздо чаще менять место работы. Причем смена работы не всегда связана с желанием работника, это связано с обстоятельствами, которые приводят к закрытию предприятий, увольнению граждан, и гражданин, попадая в такую жизненную ситуацию, должен обеспечивать свое существование в период, пока он ищет работу. Мы посмотрели по разным регионам, от трех до шести месяцев человек гарантированно находит работу», — сказал он.



Если человек взял ипотеку, как правило, он ограничен в своих запасах денежных средств, отметил Сергей Швецов.



«Поэтому для того, чтобы он нашел новую работу и дожил до того, как эта работа появится, надо включать этот опцион, что при возникновении такого рода обстоятельств, а они могут быть расширены на несчастные случаи, заболевания, которые приводят к временной нетрудоспособности, человек в одностороннем порядке по оговоренной заранее в стандарте ипотечного жилищного кредитования схеме объявлял банку о моратории на текущие выплаты», — сообщил он.



Сергей Швецов подчеркнул, что банк при этом ничего не теряет. В этом случае удлиняется срок ипотеки, а ЦБ РФ не будет относить этот кредит к просроченному на 90 дней, поскольку по факту нет просрочки, а есть использование опциона.



«Пока мы предлагаем делать это единожды. Но если практика использования этого опциона покажет хорошую финансовую дисциплину по окончании шестимесячного периода, и мы увидим, что никаких проблемностей это не вызывает, можно будет вернуться к варианту многократности использования такого рода опциона», — заключил первый зампред ЦБ.

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