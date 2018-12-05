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В Екатеринбурге осудили преступную группу за серию разбойных нападений на банки

УрБК, Екатеринбург, 05.12.2018. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении пятерых мужчин, обвиняемых в серии разбойных нападений на отделения банков.



Как сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, выявили и задержали группу сотрудники уголовного розыска при силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии.



По его словам, группа характеризовалась сплоченностью, устойчивостью и четким распределением ролей. Нападения на финансово-кредитные организации осужденные осуществляли с помощью сигнального пистолета модели «МР-371», электроприводного пневматического автомата калибра 6 мм, внешне похожего на АКС-74У, макета ручной осколочной оборонительной гранаты Ф-1, бутылок с бензином и жидкостью для розжига.



В целях маскировки они использовали шапки-маски с прорезями для глаз, перчатки, а также одежду, комплекты которой меняли после каждого совершенного разбоя.



«При сборе базы доказательств оперативники уголовного розыска и следователи полиции установили алгоритм действий членов шайки. Они внезапно забегали в помещения банков, где угрожая оружием и боеприпасами, требовали от работников и клиентов лечь на пол, не оказывать сопротивления, затем открыть служебное помещение кассы и передать наличные денежные средства. После этого злоумышленники скрывались с места преступления по заранее подготовленному маршруту», — сообщил Валерий Горелых.



Всего подозреваемые совершили четыре разбойных нападения в Екатеринбурге. Так, 24 мая 2017 года был совершен налет на здание на проспекте Космонавтов, где похитили денежные средства в сумме 2 млн 751 тыс. 900 руб.



17 ноября и 5 декабря того же года злоумышленники незаконно проникли в офисы банков, расположенных на улицах Малышева и Гагарина. Результатом их наживы стали денежные средства в размере 788 тыс. 598 руб.



24 января 2018 года оказалось последним эпизодом противоправной деятельности группы. Похитив деньги в сумме 599 тыс. 240 руб. и 16 тыс. 073 долл. США в банке на улице Малышева, злоумышленники были задержаны по горячим следам сыщиками уголовного розыска регионального полицейского главка в квартире на улице Гагарина в Пионерском микрорайоне столицы Среднего Урала. В ходе обыска стражи порядка изъяли похищенные денежные средства в сумме 460 тыс. руб. и 4 тыс. 500 долл. США, автомашины и весь арсенал оружия, используемого при совершении преступлений.



По данному факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 162 УК РФ «Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере».



Все обвиняемые признанны виновными. Олег Брусянин приговорен к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Климентий Пятков — к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Тарас Абрамов — к 11 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Глеб Алмазов — к восьми годам и одному месяцу лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Иван Казаченко был осужден еще в августе текущего года к 12,5 годам лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, он заключил досудебное соглашение.



Решение суда в законную силу еще не вступило и может быть обжаловано.

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