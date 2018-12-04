Новости дня

Суммарная задолженность по зарплате в России на начало ноября составила 3,2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2018. Суммарная задолженность по заработной плате в России по состоянию на начало ноября составила 3,209 млрд руб. перед 46,7 тыс. человек. Из них 47% — работники обрабатывающих производств, 20% — строительства, сообщает пресс-служба Роструда.



Как отмечают в ведомстве, по итогам проведенной с должниками работы в ОАО «Металлист» (Свердловская область) сотрудникам выплачено 56,4 млн руб. Также более 350 млн руб. получили работники санкт-петербургского ООО «Стройгазконсалтинг 2», задолженность в размере 125,9 млн руб. погашена перед работниками оренбургского ООО «Уралэлектрострой», более 63 млн руб. выплатили в АО «ПК ДИТЭКО» в Иркутской области.



«Самая сложная ситуация складывается с организациями-должниками, находящимися в стадии банкротства. Зачастую невозможно определить сроки погашения задолженности по заработной плате. Глубина задолженности в таких организациях составляет более полугода и продолжает расти, так как владельцем своевременно не принимались необходимые решения», — отметил руководитель Роструда Всеволод Вуколов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: