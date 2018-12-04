Кризис
Проезд в Екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей
4 декабрь 2018 (17:54)
МУП «Екатеринбургский метрополитен» обратилось в администрацию города с просьбой увеличить тариф за проезд на 4 руб. — до 32 руб. Об этом было заявлено на заседании комиссий по экономическому развитию и городскому хозяйству в Екатеринбургской гордуме.
Представитель горадминистрации, выступая перед депутатами, пояснил, что без повышения тарифа работа метрополитена остановится в 2020 году. Чиновник добавил, что предложение об увеличении размера платы за проезд в метро должно сформулировать правительство Свердловской области. Далее документы направят на рассмотрение в Региональную энергетическую комиссию.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил, что метро прекратит работу в 2019 году из-за недостатка финансирования.
Представитель горадминистрации, выступая перед депутатами, пояснил, что без повышения тарифа работа метрополитена остановится в 2020 году. Чиновник добавил, что предложение об увеличении размера платы за проезд в метро должно сформулировать правительство Свердловской области. Далее документы направят на рассмотрение в Региональную энергетическую комиссию.
Ранее глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил, что метро прекратит работу в 2019 году из-за недостатка финансирования.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Проезд в Екатеринбургском метро может подорожать до 32 рублей
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил остановку метро в 2019 году из-за недостатка финансирования
- Глава Екатеринбурга Александр Высокинский не исключил остановку метро в 2019 году из-за недостатка финансирования
- РЭК перенесла вопрос о повышении стоимости проезда в метро Екатеринбурга на 28 декабря
- Стоимость проезда в метро Екатеринбурга могут пересмотреть уже 26 декабря